سوليفان: إيران في أضعف أحوالها منذ عام 1979

وكالات

قالت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الأحد، إن إيران في أضعف أحوالها منذ عام 1979، مشيرا كذلك إلى أن سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد يظهر مدى ضعف روسيا وتشتت انتباهها.

وأكد سوليفان، أن هناك فرصة هائلة أمام الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب للعمل نحو مستقبل أكثر إشراقا في الشرق الأوسط.

وذكر سوليفان، أن المفاوضين قريبون جدا من التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس لكنهم لم يصلوا إلى خط النهاية بعد.

وأشار سوليفان، إلى أن مستشار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكجورك، متواجد في العاصمة القطرية الدوحة لمناقشة التفاصيل النهائية للاتفاق مع الوسطاء.

وأوضح سوليفان، أن الرئيس بايدن يتلقى إحاطات يومية بشأن المناقشات في الدوحة ومن المرجح أن يتواصل قريبا مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.