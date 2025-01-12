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استطلاع: تراجع نسبة تأييد الرئيس الفرنسي ماكرون لأدنى مستوى منذ 6 أعوام

06:24 م الأحد 12 يناير 2025

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

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باريس - (د ب أ)

استمر معدل تأييد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في التراجع ووصل إلى أدنى مستوى له منذ ستة أعوام، بحسب ما أظهره استطلاع للرأي أجراه معهد "إبسوس" لقياس مؤشرات الرأي، لصالح صحيفة "لا تريبون ديمانش".

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، بأن الاستطلاع الذي نُشر اليوم الأحد، أظهر تراجع شعبية ماكرون بنقطتين بالمقارنة مع شهر نوفمبر الذي سجل 21%، حيث أوشكت من أدنى مستوى لها الذي كانت قد سجلته في ديسمبر من عام 2018 بواقع 20%.

وانخفض تصنيف الرئيس بواقع 12 نقطة منذ قبل أن يدعو إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في يونيو الماضي، والتي نتج عنها جمعية وطنية منقسمة بشدة، وأدت إلى حالة من الجمود السياسي بشأن ميزانية العام الجاري.

ماكرون الرئيس الفرنسي معهد إبسوس لقياس مؤشرات الرأي باريس فرنسا
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