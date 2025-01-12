وزير التعليم السوري: لا "تأليه" للحاكم في المناهج التعليمية الجديدة

وكالات

قال وزير التعليم السوري نذير القادري، اليوم الأحد، إن وزارته فتحت باب الحوار حول التعديلات التي تم اتخاذها مؤخرا في المناهج التعليمية، مشيرا إلى أنه جاري تصحيح مفاهيم في المناهج التعليمية ومادة التربية الوطنية كانت موجهة لخدمة أهداف وأفكار حزب البعث.

وأكد القادري في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أنه لا "تأليه (تقديس الحاكم)" للحاكم في المناهج التعليمية الجديدة التي يجري النقاش بشأنها، موضحا أن وزارته تعمل على مشروع تعليمي جديد يلبي طموحات الشعب السوري.

وأشار القادري إلى أنه سيتم إجراء التغيير المطلوب للتخلص من إرث نظام دمر سوريا وأعادها للوراء، لافتا إلى أن وزارة التعليم استلمت 20 ألف مدرسة نصفها مهدمة كليا وجزئيا والمدارس الصالحة للدراسة بعضها يحتاج لإعادة تأهيل.

وأوضح وزير التعليم السوري، أنه يوجد 350 ألف معلم في سوريا والنظام السابق كان يضع أسماء وهمية ووظائف لا مبرر لها، مشيرا إلى أن راتب المعلم السوري يبلغ 20 دولارا فقط وهناك خطوات من أجل رفع رواتب المعلمين.