وزير التعليم السوري: المناصب والوظائف في عهد الأسد كانت تشترط أن تكون بعثيًا

وكالات

قال وزير التعليم السوري نذير القادري، اليوم الأحد، إن الحكومة السورية الجديدة حريصة على أن يكون التعليم مجانيا وهو حق لكل سوري.

وأشار القادري إلى أن المناهج التعليمية كانت تعتمد على التلقين فقط، موضحا أن هدف وزارته تطبيق مسار تعليمي يهتم بالعلوم الإنتاجية والتطبيقية.

وذكر القادري في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أنه تم اعتقاله في سجون النظام السابق عام 2008 وتنقل بين السجون لمدة 10 سنوات، مؤكدا أن المناصب والوظائف في عهد نظام الأسد كانت تشترط أن تكون بعثيا.

وأوضح وزير التعليم السوري، أن الشعب السوري مختلف الأديان والطوائف وكان النسيج المجتمعي مترابطا حتى جاء نظام الرئيس السابق بشار الأسد.