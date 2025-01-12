إيران.. حرس الحدود يحبط هجومًا إرهابيًا شمال غربي البلاد

طهران - (د ب أ)

ذكر تقرير إخباري اليوم الأحد، أن حرس الحدود الإيراني اعتقل عددا من الإرهابيين الذين كانوا يعتزمون دخول البلاد من حدود سردشت شمال غرب البلاد بعد معلومات من فريق المعلومات والعمليات وتوجههم إلى المكان الذي كانوا ينوي الإرهابيون الوصول إليه.

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن "حراس الحدود اعتقلوا عددا من الإرهابيين الذين كانوا ينوون دخول البلاد من حدود سردشت شمال غرب إيران بعد وصولهم معلومات من فريق المعلومات والعمليات حول الأمر حيث توجهوا إلى المكان الذي كانوا ينوي الارهابيون الوصول إليه".

وأضافت "لم يتمكن الإرهابيون من مواجهة حراس الحدود خلال الاشتباكات ما دفع الإرهابيين لترك معداتهم والتواري عن الأنظار".

وقد اكتشف حراس الحدود بعد عملية تفتيش دقيقة عددا من المعدات والمواد المتفجرة، منها عدد من الحقائب التي تحتوي على مواد منفجرة بوزن 86 كيلو جراما تقريبا وعدد من الستر الانتحارية وغيره.

لم تذكر وكالة مهر مزيدا من التفاصيل.

يشار إلى أن جماعة "جيش العدل" المسلحة التي تصنفها طهران جماعة إرهابية، أعلنت عن شن هجمات داخل إيران.

كان داعش قد أعلن مسؤوليته عن انفجارين في يناير عام 2024 أسفرا عن 73 قتيلا و نحو 170 جريحا في ذكرى مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في مسقط رأسه بمدينة كرمان.