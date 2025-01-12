مشهد تقبيل يد أردوغان يثير الجدل في تركيا (فيديو)

(وكالات)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر نائبة في البرلمان التركي عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، صدى ساري باش، وهي تقبل يد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتضعها على جبينها، في إشارة رمزية للتبجيل أو التبارك.

أثار المشهد استغراب العديد من الأتراك على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصف البعض التصرف بأنه "مهين" ويمثل "انبطاحًا" أمام الرئيس، لا سيما في سياق علاقة العمل البرلمانية، على الجانب الآخر، رأى البعض أن الموقف يعكس تقاليد اجتماعية تحترم كبار السن أو القادة.