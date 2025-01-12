لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مشهد تقبيل يد أردوغان يثير الجدل في تركيا (فيديو)

04:33 م الأحد 12 يناير 2025

أردوغان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر نائبة في البرلمان التركي عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، صدى ساري باش، وهي تقبل يد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتضعها على جبينها، في إشارة رمزية للتبجيل أو التبارك.

أثار المشهد استغراب العديد من الأتراك على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصف البعض التصرف بأنه "مهين" ويمثل "انبطاحًا" أمام الرئيس، لا سيما في سياق علاقة العمل البرلمانية، على الجانب الآخر، رأى البعض أن الموقف يعكس تقاليد اجتماعية تحترم كبار السن أو القادة.

أردوغان تركيا تقبيل يد أردوغان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رئيس قسم وزوجته وأختها.. محافظ سوهاج يوقف 3 معلمين بسبب تسريب امتحان

إعلان

إعلان

"أحمس".. بيراميدز تطرح إطار "الملاكي" لكن ليس للسوق المصري
حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة| ملامح زيادة المرتبات والمعاشات خلال أيام.. وموقف أسعار البنزين