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وزير الخارجية السعودي يؤكد أهمية رفع العقوبات المفروضة على سوريا

04:15 م الأحد 12 يناير 2025

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان

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الرياض - (د ب أ)

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الأحد، أهمية رفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا.

وأعلن بن فرحان، في مؤتمر صحفي بالرياض اليوم، الترحيب بالخطوات التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة ، مؤكدا الاستمرار في تقديم أوجه الدعم لسوريا.

ووفق وكالة الأنباء السعودية ( واس)، ترأس بن فرحان في العاصمة الرياض، الاجتماع الوزاري العربي الموسع بشأن سوريا ، مشيرة إلى أن الاجتماع ناقش مستجدات الأوضاع في سوريا، وسبل دعم الشعب السوري.

وانطلق في العاصمة السعودية الرياض اجتماع موسع لضمان الاستقرار والأمن في سوريا.

فيصل بن فرحان سوريا وزير الخارجية السعودي
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