وزير الخارجية يجتمع بنظيره البحريني على هامش اجتماعات الرياض



(وكالات)

اجتمع وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، مع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين، وذلك على هامش الاجتماعات التي تستضيفها الرياض بشأن سوريا.

وتناول الوزيران مجمل أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وثمَّنا عاليًا تنامي وتيرة تطور العلاقات بين الجانبين، وذلك في ظل توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية وجلالة ملك البحرين بالاستمرار في تطويرها، بما يمثل مرتكزًا قويًا لاستمرار التنسيق المشترك فى مختلف مجالات التعاون الثنائي، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

كما تبادل وزير الخارجية الرؤى مع نظيره البحريني حول عدد من الملفات الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في سوريا واليمن.

وقد أكد عبد العاطي أهمية التكاتف الإقليمي والدولي لمساعدة سوريا على استعادة الاستقرار والحفاظ على مقدراتها ووحدتها وسيادتها على كامل أراضيها، مع ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، وذلك لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق ودعمه في هذه المرحلة الدقيقة.