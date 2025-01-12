وزير الخارجية يلتقي بنظيره التركي بالرياض.. ويؤكد على أهمية استقرار سوريا



(وكالات)

التقى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، مع نظيره التركي هاكان فيدان، على هامش الاجتماعات التي تستضيفها الرياض بشأن سوريا،.

واستعرض عبد العاطي الموقف المصري فيما يتعلق بالأزمة السورية الداعي للحفاظ على وحدة سوريا ومؤسساتها الوطنية وسيادتها على كامل أراضيها، منوهًا بضرورة الدفع بعملية سياسية شاملة تتضمن جميع مكونات الشعب السوري، وتتماشى مع قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ وبملكية سورية.

وشدد عبد العاطي على ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، وعدم السماح بإيواء عناصر إرهابية على الأراضي السورية، والحيلولة دون أن تكون سوريا مصدرًا لتهديد الاستقرار في المنطقة.

كما تطرق الوزيران إلى آخر التطورات المتعلقة بالأوضاع في ليبيا، وقطاع غزة، ومستجدات الأزمة السودانية، بجانب الوضع في منطقة القرن الأفريقي، وأمن البحر الأحمر، وسبل تحقيق الأمن والاستقرار في الصومال والحفاظ علي وحدته.