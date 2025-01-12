مقتل وإصابة أكثر من 80 شخصًا وسط اليمن في انفجار محطات الغاز (فيديو)

(وكالات)

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الأحد، عن وقوع حادث في محافظة البيضاء وسط اليمن، حيث انفجرت أربع محطات لتعبئة الغاز، ما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 80 شخصًا.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الصحة التابعة لحكومة الحوثيين، بلغ عدد الضحايا 82 حالة، بينهم 15 قتيلاً و67 مصابًا، وأوضحت أن 40 من المصابين في حالة حرجة.

وما زالت عمليات البحث مستمرة عن مفقودين تحت الأنقاض وفي محيط المنطقة المتضررة.

كارثه انسانيه اليوم في محافظة البيضاء بمديرية الزاهر بالقرب من حد يافع حيث انفجرت محطات سوق الغاز هناك مما أدى إلى حريق هائل في المنطقه راح ضحيتها ما يقارب ٢٠٠شخص بين شهيد وجريح انا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/j7nThFFe2w — adel alzeray (@aboaynha1) January 11, 2025

وتسبب الانفجار الذي وقع في عزلة الناصفة بمديرية الزاهر، جنوب محافظة البيضاء، في حريق هائل امتد إلى السوق الشعبية القريبة.

وانتشرت مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر النيران وهي تلتهم عشرات السيارات وتحدث دمارًا واسعًا في المنطقة.

ولم تتضح أسباب الانفجار الذي أدى إلى هذه الكارثة، ورغم ذلك، تشير تقارير محلية إلى افتقار محطات تعبئة الغاز في اليمن لمعايير الأمن والسلامة، وهو ما سبق أن تسبب في حوادث مماثلة أودت بحياة العشرات.