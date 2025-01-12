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مقتل وإصابة أكثر من 80 شخصًا وسط اليمن في انفجار محطات الغاز (فيديو)

03:03 م الأحد 12 يناير 2025

انفجار محطات الغاز ارشيفية

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(وكالات)

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الأحد، عن وقوع حادث في محافظة البيضاء وسط اليمن، حيث انفجرت أربع محطات لتعبئة الغاز، ما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 80 شخصًا.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الصحة التابعة لحكومة الحوثيين، بلغ عدد الضحايا 82 حالة، بينهم 15 قتيلاً و67 مصابًا، وأوضحت أن 40 من المصابين في حالة حرجة.

وما زالت عمليات البحث مستمرة عن مفقودين تحت الأنقاض وفي محيط المنطقة المتضررة.

وتسبب الانفجار الذي وقع في عزلة الناصفة بمديرية الزاهر، جنوب محافظة البيضاء، في حريق هائل امتد إلى السوق الشعبية القريبة.

وانتشرت مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر النيران وهي تلتهم عشرات السيارات وتحدث دمارًا واسعًا في المنطقة.

ولم تتضح أسباب الانفجار الذي أدى إلى هذه الكارثة، ورغم ذلك، تشير تقارير محلية إلى افتقار محطات تعبئة الغاز في اليمن لمعايير الأمن والسلامة، وهو ما سبق أن تسبب في حوادث مماثلة أودت بحياة العشرات.

انفجار محطات الغاز جماعة أنصار الله الحوثية محافظة البيضاء حكومة الحوثيين
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