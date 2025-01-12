إطلاق سراح أكثر من 300 شخص من عناصر نظام الأسد في حمص (فيديو)

وكالات

أعلنت إدارة العمليات العسكرية، اليوم الأحد، إطلاق سراح أكثر من 300 شخص من عناصر نظام الرئيس السابق بشار الأسد من سجن حمص المركزي.

ونشر حساب "ردع العدوان" مقطع فيديو على منصة "إكس"، قائلًا إنه "تم إطلاق سراح أكثر من 300 شخص من عناصر النظام البائد من السجن المركزي في حمص والذين تم القبض عليهم خلال عملية ردع العدوان ولم تتلطخ أيديهم بالدماء".

وفي وقتٍ سابق من الأسبوع الماضي، أفاد مدير إدارة الأمن العام بمدينة حمص، بانتهاء حملة التمشيط بأحياء المدينة بعدما حققت الحملة أهدافها.

وقال المسؤول الأمني لوكالة الأنباء السورية "سانا"، "استهدفت الحملة الأمنية عدة مستودعات أسلحة، بالإضافة لتوقيف عدد من المجرمين الذين نالوا من الشعب السوري طوال 13 عامًا ولم يسلموا أسلحتهم لمراكز التسوية".

وكانت إدارة العمليات العسكرية قد أطلقت حملة أمنية واسعة في مناطق متعددة، بهدف تمشيطها وسحب السلاح غير الشرعي من الجماعات المسلحة وضبط العناصر المثيرة للشغب لمنع تكرار حوادث الانفلات الأمني في هذه المناطق.