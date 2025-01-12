لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

إطلاق سراح أكثر من 300 شخص من عناصر نظام الأسد في حمص (فيديو)

02:59 م الأحد 12 يناير 2025

بشار الأسد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلنت إدارة العمليات العسكرية، اليوم الأحد، إطلاق سراح أكثر من 300 شخص من عناصر نظام الرئيس السابق بشار الأسد من سجن حمص المركزي.

ونشر حساب "ردع العدوان" مقطع فيديو على منصة "إكس"، قائلًا إنه "تم إطلاق سراح أكثر من 300 شخص من عناصر النظام البائد من السجن المركزي في حمص والذين تم القبض عليهم خلال عملية ردع العدوان ولم تتلطخ أيديهم بالدماء".

وفي وقتٍ سابق من الأسبوع الماضي، أفاد مدير إدارة الأمن العام بمدينة حمص، بانتهاء حملة التمشيط بأحياء المدينة بعدما حققت الحملة أهدافها.

وقال المسؤول الأمني لوكالة الأنباء السورية "سانا"، "استهدفت الحملة الأمنية عدة مستودعات أسلحة، بالإضافة لتوقيف عدد من المجرمين الذين نالوا من الشعب السوري طوال 13 عامًا ولم يسلموا أسلحتهم لمراكز التسوية".

وكانت إدارة العمليات العسكرية قد أطلقت حملة أمنية واسعة في مناطق متعددة، بهدف تمشيطها وسحب السلاح غير الشرعي من الجماعات المسلحة وضبط العناصر المثيرة للشغب لمنع تكرار حوادث الانفلات الأمني في هذه المناطق.

نظام الأسد حمص بشار الأسد سجن حمص المركزي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مقتل وإصابة أكثر من 80 شخصًا وسط اليمن في انفجار محطات الغاز (فيديو)

إعلان

إعلان

"أحمس".. بيراميدز تطرح إطار "الملاكي" لكن ليس للسوق المصري
حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة| ملامح زيادة المرتبات والمعاشات خلال أيام.. وموقف أسعار البنزين