إدارة العمليات العسكرية السورية تُفرج عن 300 شخص من عناصر نظام الأسد

(وكالات)

أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، اليوم الأحد، إطلاق سراح أكثر من 300 شخص من عناصر النظام السوري السابق من السجن المركزي في حمص.

وشنت هيئة العمليات العسكرية السورية، حملة اعتقالات منذ توليها الإدارة في الـ8 من ديسمبر الماضي للقبض على فلول النظام السابق.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرامي في تصريحات خاصة لـ "مصراوي" إن الإدارة الجديدة اعتقلت 9 آلاف عسكري من الجيش السوري منذ صعودها للسلطة.

وأفاد مدير المرصد السوري، أنه تم إيداع العسكرييين رغم حصولهم على طمأنات بأنه لن يتم اعتقالهم، مشيرا إلى إيداعهم في عدة سجون مثل حارم وحماة.