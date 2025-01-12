فيديو.. مشاجرة بين مصريين ويمنيين في السعودية تشعل الجدل والداخلية ترد

وكالات

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أمس السبت، إلقاء القبض على وافدين من الجنسيتين المصرية واليمنية بعد شجار جماعي تم تداوله بمقطع فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت وزارة الداخلية مقطع الفيديو المتداول للمشاجرة، والذي أحدث تفاعلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، "مموهًا" مؤكدة إلقاء القبض على 7 أشخاص، ووضعت صورة للمقبوض عليهم من الظهر.

🎥| شرطة محافظة سراة عبيدة بمنطقة عسير تقبض على (7) وافدين إثر مشاجرة لخلاف بينهم في مكان عام وآخر وثق ونشر محتوى مرئيًا بذلك. pic.twitter.com/oXKbmUJgtL — الأمن العام (@security_gov) January 11, 2025

وقالت الداخلية في بيانها: " قبضت شرطة محافظة سراة عبيدة بمنطقة عسير على 7 وافدين من الجنسيتين المصرية واليمنية ظهروا في محتوى مرئي إثر مشاجرة لخلاف بينهم في مكان عام".

شرطة محافظة سراة عبيدة بمنطقة عسير تقبض على (7) وافدين إثر مشاجرة لخلاف بينهم في مكان عام وآخر وثق ونشر محتوى مرئيًا بذلك. pic.twitter.com/17Xi4nVQTp — الأمن العام (@security_gov) January 11, 2025

وأشارت إلى أنه جرى إيقاف الأشخاص المتشاجرين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، كما تم توقيف من وثّق ونشر ذلك المقطع لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.