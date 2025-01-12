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فيديو.. مشاجرة بين مصريين ويمنيين في السعودية تشعل الجدل والداخلية ترد

01:58 م الأحد 12 يناير 2025

وزارة الداخلية السعودية

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وكالات

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أمس السبت، إلقاء القبض على وافدين من الجنسيتين المصرية واليمنية بعد شجار جماعي تم تداوله بمقطع فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت وزارة الداخلية مقطع الفيديو المتداول للمشاجرة، والذي أحدث تفاعلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، "مموهًا" مؤكدة إلقاء القبض على 7 أشخاص، ووضعت صورة للمقبوض عليهم من الظهر.

وقالت الداخلية في بيانها: " قبضت شرطة محافظة سراة عبيدة بمنطقة عسير على 7 وافدين من الجنسيتين المصرية واليمنية ظهروا في محتوى مرئي إثر مشاجرة لخلاف بينهم في مكان عام".

وأشارت إلى أنه جرى إيقاف الأشخاص المتشاجرين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، كما تم توقيف من وثّق ونشر ذلك المقطع لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

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