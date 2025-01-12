وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري العربي حول سوريا في الرياض



وكالات



شارك وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، في الاجتماع الوزاري العربي الموسع حول سوريا والذي عقد في العاصمة السعودية الرياض، وذلك بحضور أمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام مجلس التعاون الخليجي. ثم أعقب ذلك اجتماع لوزراء الخارجية العرب مع وزير الخارجية التركي.



وأوضح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن عبد العاطي استعرض الموقف المصري الداعي إلى ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية واحترام سيادتها، ودعم مؤسساتها الوطنية للارتقاء بقدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري الشقيق.



ودعا عبد العاطي خلال الاجتماع لتبني عملية سياسية شاملة بإرادة سورية خالصة بكل مكونات المجتمع السوري وأطيافه، ودون إقصاء لأي قوى أو أطراف سياسية واجتماعية لضمان نجاح العملية الانتقالية، وتبني مقاربة جامعة لكافة القوى الوطنية تتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254.



وأكد وزير الخارجية وقوف مصر بشكل كامل مع الشعب السوري الشقيق ودعم تطلعاته المشروعة، داعيًا كافة الأطراف السورية في هذه المرحلة الفاصلة إلى إعلاء المصلحة الوطنية، ودعم الاستقرار في سوريا.



وشدد على أهمية تعاون كافة الأطراف الإقليمية والدولية في مكافحة الإرهاب، وبحيث لا يتم إيواء أية عناصر إرهابية على الأراضي السورية، بما قد يمثل تهديدًا أو استفزازًا لأي من دول المنطقة، إلى جانب تكاتف المجتمع الدولي للحيلولة دون أن تكون سوريا مصدرًا لتهديد الاستقرار في المنطقة أو مركزًا للجماعات الإرهابية.



وأدان عبد العاطي توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا واحتلالها لأراضٍ سورية، مشيرًا إلى رفض مصر الكامل لانتهاك تل أبيب لاتفاق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل لعام 1974، بما يمثل خرقًا للقانون الدولي، داعيًا إلى ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي السورية التي احتلتها واحترام اتفاقية فض الاشتباك.



وشدد على إدانة مصر للغارات الإسرائيلية الممنهجة التي استهدفت البنية التحتية للجيش السوري وقدراته العسكرية.