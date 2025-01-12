مقتل 7 من عناصر "قسد" في معارك شمال وشرق سوريا

دمشق - (د ب أ)

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية ( قسد) اليوم الأحد، مقتل سبعة من عناصرها خلال المعارك في مناطق شمال وشرق وسوريا.

وقالت قسد، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم ، "ارتقى عدد من مقاتلينا خلال المقاومة المتواصلة لقواتنا في صد هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته وكذلك ضد خلايا تنظيم داعش الإرهابي".

وأضافت "يستميت الاحتلال التركي ومرتزقته في إحراز تقدم ولو بسيط، في العدوان الذي يشنه منذ أكثر من شهر على مناطق شمال وشرق وسوريا، وخاصة على سد تشرين وجسر قره قوزاق، إلا أنه يفشل".

وأشارت إلى أنه "يتم إحباط جميع الهجمات من قبل مقاتلينا، الذين يلحقون خسائر فادحة بهم في العدد والعتاد"، مؤكدة المضي في "الكفاح وتحقيق أماني وأهداف شهدائنا وشعبنا في الحرية والحفاظ على أمن واستقرار مناطقنا".

وتنظر تركيا، التي تنتشر قواتها في شمال سوريا، إلى قوات سوريا الديمقراطية على أنها فرع لحزب العمال الكردستاني ولذلك تعتبرها منظمة إرهابية.

وسيطرت فصائل الجيش الوطني السوري ، المدعومة من تركيا، الشهر الماضي على مدينة منبج بريف حلب الشرقي بعد اشتباكات مع قوات "قسد".