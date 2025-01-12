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الدفاعات الأوكرانية تُعلن إسقاط 60 طائرة مسيرة روسية

12:52 م الأحد 12 يناير 2025

القوات الجوية الأوكرانية

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كييف - (د ب أ)

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 60 من أصل 94 طائرة مسيرة معادية أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 94 طائرة مسيرة، من طراز شاهد وطرازات أخرى، من مناطق ميلروفو وأوريول وبريانسك وكورسك الروسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي والطيران ووحدات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان إنه القوات الأوكرانية أسقطت 60 طائرة مسيرة، معظمها من طراز شاهد، فوق مناطق بولتافا وسومي وخاركيف وتشيركاسي وتشرنيجوف وكييف وزابوريجيا وكيروفوجراد وزيتومير وخميلنيتسكي ودونيتسك.

وأشارت القوات الجوية الأوكرانية، في البيان، إلى أن أضرارا لحقت بالعديد من المنازل بسبب حطام طائرات مسيرة سقط في مناطق خاركيف وسومي وبولتافا، ومع ذلك، لم تقع إصابات.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.


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