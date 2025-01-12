"نفاق".. روسيا تعلق على مشاركة السجناء في إخماد حرائق كاليفورنيا

وكالات



علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على خطوة استعانة الولايات المتحدة بالسجناء في إخماد حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، واصفة الخطوة بأنها "نفاق".



وأشارت زاخاروفا في منشور على منصة "تلجرام"، أمس السبت، إلى أن "المسؤولين الأمريكيين في السنوات الأخيرة انتقدوا الصين أكثر من مرة لاستخدام العمل القسري، وخصوصًا في إقليم شينجيانج الأويجوري الذي يتمتع بالحكم الذاتي".



وأعاد حديث زاخاروفا عن العمل القسري إلى الأذهان القانون الذي تبناه الكونجرس الأمريكي في عام 2021 "لمنع العمل القسري للأويجور"، والذي دخل حيز التنفيذ عام 2022، وكان ينص على وقف صادرات المنتجات التي يعتقد أنها صنعت باستخدام العمل القسري في الإقليم الصيني المذكور.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، في منشورها "وفي هذا السياق يظهر سؤال منطقي: هل سيعتمد الكونجرس مشروع قانون حول فرض عقوبات على سلطات ولاية كاليفورنيا وشركات خاصة وأمريكيين بسطاء لاستخدام سخرة السجناء أثناء إخماد الحرائق؟".



ويُشار إلى أن مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية تشهد موجة هائلة من حرائق الغابات، التي قد أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصًا وألحقت أضرارًا مادية كبيرة، ووصفها الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنها أكبر حرائق في تاريخ الولاية.