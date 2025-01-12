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نجل نائب الرئيس السوري السابق: بشار الأسد كان مريضًا ويذهب لعيادة نفسية بلندن (فيديو)

12:25 م الأحد 12 يناير 2025

بشار الأسد

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(مصراوي)

قال نجل نائب الرئيس السوري الراحل جمال خدام، إن موظفًا بالسفارة السورية، في العاصمة البريطانية لندن، جاء إلى والده وأخبره أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد كان يذهب إلى عيادة طبيب نفسي، وذلك دون الكشف عن اسم ذلك الموظف.

وتابع جمال خدام، في مداخلة مع قناة "العربية"، أن ذلك جاء في وقت دراسة بشار الأسد للطب في بريطانيا.

وأضاف نجل نائب الرئيس السوري السابق في المداخلة "ماذا يفعل بشار لدى الطبيب النفسي سوى أنه مريض نفسي وبحاجة للعلاج".

وقال خدام، إنه مما رآه الشعب السوري، اتضح أن بشار كان بحاجة إلى أن يتم احتجازه في مصحة نفسية.

جمال خدام بشار الأسد بريطانيا
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