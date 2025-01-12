نجل نائب الرئيس السوري السابق: بشار الأسد كان مريضًا ويذهب لعيادة نفسية بلندن (فيديو)

(مصراوي)

قال نجل نائب الرئيس السوري الراحل جمال خدام، إن موظفًا بالسفارة السورية، في العاصمة البريطانية لندن، جاء إلى والده وأخبره أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد كان يذهب إلى عيادة طبيب نفسي، وذلك دون الكشف عن اسم ذلك الموظف.

وتابع جمال خدام، في مداخلة مع قناة "العربية"، أن ذلك جاء في وقت دراسة بشار الأسد للطب في بريطانيا.

نجل نائب الرئيس السوري الراحل جمال خدام: موظف بسفارة سوريا في لندن أبلغ والدي بأن بشار كان يزور طبيب أعصاب في لندن مرتين أسبوعيا لأنه كان مريضا نفسيا#سوريا #قناة_العربية #قابل_للجدل pic.twitter.com/sP9axQCGbZ — العربية (@AlArabiya) January 12, 2025

وأضاف نجل نائب الرئيس السوري السابق في المداخلة "ماذا يفعل بشار لدى الطبيب النفسي سوى أنه مريض نفسي وبحاجة للعلاج".

وقال خدام، إنه مما رآه الشعب السوري، اتضح أن بشار كان بحاجة إلى أن يتم احتجازه في مصحة نفسية.