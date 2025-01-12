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وزير الخارجية يناقش مع نظيره الجيبوتي التوترات في البحر الأحمر

11:55 ص الأحد 12 يناير 2025

وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطى

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(مصراوي)

أجرى وزير الخارجية والهجرة، بدر عبد العاطي، اتصالا هاتفيا مساء أمس السبت، مع وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف، حيث تناول الاتصال بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك حسبما ذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد.

وأكد عبد العاطي على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر وجيبوتي، وحرص مصر على تعزيز أطر التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى الاتصال الهاتفي بين فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله في ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤، وذلك في إطار الشراكة المميزة التي تجمع مصر وجيبوتى والحرص على دعم التعاون المشترك فى مجالات التنمية والتجارة وتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.


وتناول الاتصال القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التطورات في القرن الافريقى، ودعم الصومال والحفاظ على وحدته واستقراره وسلامة أراضيه، فضلاً عن تبادل الرؤى بشأن التوترات في البحر الأحمر وآثارها على الملاحة البحرية والتجارة الدولية، حيث أكد الوزيران على أهمية تكثيف التعاون بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر من أجل حماية مصالحها وأمنها القومي والتنسيق لمواجهة التهديدات المُختلفة.

في ختام الاتصال، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية، ودعم التعاون في إطار المنظمات الإقليمية والدولية.

وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف وزارة الخارجية البحر الأحمر
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