إسبانيا: خطوات الإدارة السورية الجديدة إيجابية حتى الآن



وكالات



قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل، اليوم الأحد، "نرى أن الإدارة الجديدة في سوريا لا تستخدم العنف وأنهت دكتاتورية الرئيس السابق بشار الأسد وأفرغت السجون"، مضيفًا أن هذه كلها إشارات ترحب بها مدريد.



وأضاف مانويل أن الخطوات التي اتخذتها الإدارة الجديدة في سوريا "إيجابية" حتى الآن، مشيرًا إلى أنه بالرغم من ذلك فلا تزال تُعد تلك الإدارة على أنها حركة عسكرية بالدرجة الأولى، ويجب أن تتحول إلى حركة سياسية، وفقًا لما نقلته وكالة "الأناضول".



وأوضح أنه في حال حدوث هذا التغيير، فإن إسبانيا ستقف إلى جانب سوريا وشعبها، وستبذل كل ما في وسعها لجذب دعم الاتحاد الأوروبي لدمشق.



وأكد وزير الخارجية الإسباني أن بلاده ترغب في دعم سوريا من خلال تقديم المساعدات الإنسانية لضمان سلامة أراضيها وسيادتها، وتلبية احتياجات الشعب السوري الذي عانى كثيرًا خلال العقد الماضي.