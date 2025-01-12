لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

إسبانيا: خطوات الإدارة السورية الجديدة إيجابية حتى الآن

11:54 ص الأحد 12 يناير 2025

وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات


قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل، اليوم الأحد، "نرى أن الإدارة الجديدة في سوريا لا تستخدم العنف وأنهت دكتاتورية الرئيس السابق بشار الأسد وأفرغت السجون"، مضيفًا أن هذه كلها إشارات ترحب بها مدريد.


وأضاف مانويل أن الخطوات التي اتخذتها الإدارة الجديدة في سوريا "إيجابية" حتى الآن، مشيرًا إلى أنه بالرغم من ذلك فلا تزال تُعد تلك الإدارة على أنها حركة عسكرية بالدرجة الأولى، ويجب أن تتحول إلى حركة سياسية، وفقًا لما نقلته وكالة "الأناضول".


وأوضح أنه في حال حدوث هذا التغيير، فإن إسبانيا ستقف إلى جانب سوريا وشعبها، وستبذل كل ما في وسعها لجذب دعم الاتحاد الأوروبي لدمشق.


وأكد وزير الخارجية الإسباني أن بلاده ترغب في دعم سوريا من خلال تقديم المساعدات الإنسانية لضمان سلامة أراضيها وسيادتها، وتلبية احتياجات الشعب السوري الذي عانى كثيرًا خلال العقد الماضي.

وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل سوريا الإدارة السورية الجديدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير الخارجية يناقش مع نظيره الجيبوتي التوترات في البحر الأحمر

إعلان

إعلان

"أحمس".. بيراميدز تطرح إطار "الملاكي" لكن ليس للسوق المصري
حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة| ملامح زيادة المرتبات والمعاشات خلال أيام.. وموقف أسعار البنزين