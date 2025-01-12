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مقتل وإصابة 14 شخصًا في انفجار مطعم بالتشيك

11:52 ص الأحد 12 يناير 2025

أسطوانة غاز

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(مصراوي)

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 8 آخرون في انفجار أسطوانة غاز وقع داخل مطعم بمدينة موست، شمال غرب جمهورية التشيك، وفقًا لما أعلنته السلطات المحلية اليوم الأحد.

وأدى الانفجار إلى إخلاء 30 شخصًا من المطعم والمباني المجاورة، حسب بيان أصدرته خدمة الإطفاء والإنقاذ التشيكية عبر منصة "إكس".

وأوضح البيان أن الحادث تسبب في نشوب حريق، يُعتقد أنه نجم عن انقلاب سخان يعمل بالبروبان-البوتان في الحديقة الأمامية للمطعم.

أكد وزير الداخلية التشيكي، فيت راكوسان، لراديو التشيك أن انقلاب السخان كان السبب المحتمل للكارثة.

وأشار إلى أن التحقيقات مستمرة لتحديد التفاصيل الدقيقة للحادث.

وأفادت فرق الإطفاء بأنها تمكنت من إنقاذ أحد المصابين الذي كان محاصرًا في حمام المطعم ويعاني من جروح خطيرة.

وذكرت التقارير أن حوالي 20 شخصًا كانوا داخل المطعم لحظة وقوع الانفجار.

انفجار مطعم انفجار أسطوانة غاز جمهورية التشيك
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