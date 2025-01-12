مقتل وإصابة 14 شخصًا في انفجار مطعم بالتشيك

(مصراوي)

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 8 آخرون في انفجار أسطوانة غاز وقع داخل مطعم بمدينة موست، شمال غرب جمهورية التشيك، وفقًا لما أعلنته السلطات المحلية اليوم الأحد.

وأدى الانفجار إلى إخلاء 30 شخصًا من المطعم والمباني المجاورة، حسب بيان أصدرته خدمة الإطفاء والإنقاذ التشيكية عبر منصة "إكس".

V mostecké restauraci Kojot došlo k výbuchu propanbutanové lahve. Podle prvotních informací od svědků došlo k převržení ohřívače s následným požárem. Při tragédii zemřelo 6 lidí a dalších 8 bylo se zraněním převezeno do nemocnice. Na místě zasahuje 12 jednotek požární ochrany. pic.twitter.com/IdUSvwGQGz — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) January 12, 2025

وأوضح البيان أن الحادث تسبب في نشوب حريق، يُعتقد أنه نجم عن انقلاب سخان يعمل بالبروبان-البوتان في الحديقة الأمامية للمطعم.

أكد وزير الداخلية التشيكي، فيت راكوسان، لراديو التشيك أن انقلاب السخان كان السبب المحتمل للكارثة.

وأشار إلى أن التحقيقات مستمرة لتحديد التفاصيل الدقيقة للحادث.

وأفادت فرق الإطفاء بأنها تمكنت من إنقاذ أحد المصابين الذي كان محاصرًا في حمام المطعم ويعاني من جروح خطيرة.

وذكرت التقارير أن حوالي 20 شخصًا كانوا داخل المطعم لحظة وقوع الانفجار.