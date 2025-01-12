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الاتفاق على إعادة فتح سفارة أبوظبي.. رئيس الإمارات يجري اتصالًا هاتفيًا مع نظيره اللبناني

11:32 ص الأحد 12 يناير 2025

جوزيف عون

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وكالات

تلقى جوزيف عون الرئيس اللبناني الجديد اتصالًا هاتفيًا من محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، أمس السبت، هنأه خلاله بمناسبة انتخابه رئيسًا، متمنيًا له التوفيق في قيادة لبنان نحو كل ما يحقق تطلعات شعبه إلى التنمية والاستقرار.

وخلال الاتصال، أعرب آل نهيان عن تطلعه إلى العمل مع عون بما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا دعم الإمارات كل ما يضمن أمن واستقرار لبنان، حسبما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

واتفق الجانبان، خلال الاتصال، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة فتح سفارة أبو ظبي في بيروت.

وبدوره، عبر الرئيس اللبناني عن شكره وتقديره لرئيس دولة الإمارات لتهنئته له وما أبداه من مشاعر طيبة تجاه لبنان وشعبه، مؤكدًا حرصه على مواصلة ترسيخ علاقات البلدين خلال المرحلة المقبلة، مثمنًا مواقف أبوظبي الداعمة لبيروت على مختلف المستويات.

وتمكن مجلس النواب اللبناني، يوم الخميس الماضي، من انتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسًا للجمهورية، ليكون الرئيس الـ14 للبلاد بعد شغور المنصب لنحو عامين

جوزيف عون فتح سفارة أبوظبي رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان
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