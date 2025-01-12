ارتفاع حصيلة قتلى انهيار منجم بجنوب غرب باكستان إلى 11 شخصًا

كويتا - (د ب أ)

ارتفعت حصيلة قتلى حادث انهيار منجم للفحم في مدينة كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان الواقع في جنوب غرب باكستان، إلى 11 شخصا، بعد أن انتشل رجال الإنقاذ سبع جثث أخرى، اليوم الأحد، لعمال مناجم كانوا من بين المحاصرين داخل المنجم الواقع في منطقة سانجيدي.

وأفادت قناة "جيونيوز" الإخبارية الباكستانية، اليوم، بأن كبير مفتشي المناجم، أكد ارتفاع حصيلة القتلى، حيث قال إنه قد تم حتى الآن انتشال 11 جثة من منجم الفحم خلال ثلاثة أيام من وقوع الحادث، وأن عملية الإنقاذ لا تزال جارية بحثا عن عامل آخر.

وكانت السلطات انتشلت قبل يوم، جثث لأربعة من بين 12 عاملا حوصروا داخل المنجم بعد انهياره بسبب وقوع انفجار نتج عن تراكم الغاز داخل المنجم، يوم الخميس الماضي.

ورغم قيام فرق الإنقاذ برفع أنقاض من عمق 3600 قدم باستخدام معدات ثقيلة، واجهت جهود الإنقاذ تأخيرا بسبب مد خط كهرباء ثان وإزالة الانقاض، حسبما ذكرت "جيونيوز" في وقت سابق.

يشار إلى أنه كثيرا ما يتم تجاهل معايير السلامة في صناعة مناجم الفحم في باكستان، مما يؤدي إلى وقوع حوادث وانفجارات، أسفرت عن مقتل عدد كبير من عمال المناجم في السنوات الأخيرة.