سول تؤكد أسر أوكرانيا لجنديين كوريين شماليين

سول - (د ب أ)

أكدت وكالة التجسس الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية العاملة في منطقة كورسك الروسية، أسرت جنديين كوريين شماليين جريحين.

وذكرت هيئة الاستخبارات الوطنية الكورية الجنوبية، أنها على علم بالوضع في ساحة المعركة المحلية، بما في ذلك أسر جنديين كوريين شماليين، من خلال التعاون مع جهاز الأمن الأوكراني وأكدت أن أوكرانيا أسرت جنديين كوريين شماليين يوم الخميس الماضي، حسب شبكة كيه.بي.إس.وورلد الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.

وأفادت أنباء بأن حياة الجنديين الكوريين الشماليين الجريحين، ليست في خطر.

وذكر أحد الجنديين، خلال الاستجواب أنه وصل إلى روسيا، في نوفمبر وتلقى تدريبا عسكريا، من القوات الروسية، لمدة أسبوع، قبل أن ينتقل إلى ساحة المعركة، مضيفا أنه كان يعتقد أنه سيتوجه للتدريب وليس للحرب ضد أوكرانيا.

وقالت هيئة الاستخبارات الوطنية الكورية الجنوبية إنها ستواصل تبادل المعلومات ذات الصلة، من خلال التعاون الوثيق مع سلطات الاستخبارات الأوكرانية، فيما يتعلق بأسرى الحرب الكوريين الشماليين.