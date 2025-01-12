زعيم حزب إسرائيلي: هجوم 7 أكتوبر أخطر فشل عسكري شهدته تل أبيب



وكالات



وجه زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير جولان، اليوم الأحد، انتقادًا إلى رئيس الأركان الذي قاد الجيش في الـ7 من أكتوبر 2023، قائلًا "يجب أن يدفع ثمنًا شخصيًا".



وأشار جولان إلى أن الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الـ7 من أكتوبر، هو "أكبر وأخطر فشل عسكري شهدته إسرائيل".



وأضاف أن اختيار رئيس الأركان القادم يجب أن يتم من قِبل حكومة تحظى بثقة الشعب، وليس تلك الفاسدة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.



وقال جولان إن الخطر يكمن في اختيار شخص غير مناسب لمنصب رئيس الأركان، قد يؤدي تعيينه إلى التغطية على إخفاقات هجوم أكتوبر.



ولفت زعيم حزب الديمقراطيين إلى أن إسرائيل تعيش حالة من الجنون، وفي قلب هذا الجنون حكومة فاسدة ورئيس وزراء فاسد.