لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

زعيم حزب إسرائيلي: هجوم 7 أكتوبر أخطر فشل عسكري شهدته تل أبيب

11:09 ص الأحد 12 يناير 2025

يائير جولان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات


وجه زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير جولان، اليوم الأحد، انتقادًا إلى رئيس الأركان الذي قاد الجيش في الـ7 من أكتوبر 2023، قائلًا "يجب أن يدفع ثمنًا شخصيًا".


وأشار جولان إلى أن الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الـ7 من أكتوبر، هو "أكبر وأخطر فشل عسكري شهدته إسرائيل".


وأضاف أن اختيار رئيس الأركان القادم يجب أن يتم من قِبل حكومة تحظى بثقة الشعب، وليس تلك الفاسدة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.


وقال جولان إن الخطر يكمن في اختيار شخص غير مناسب لمنصب رئيس الأركان، قد يؤدي تعيينه إلى التغطية على إخفاقات هجوم أكتوبر.


ولفت زعيم حزب الديمقراطيين إلى أن إسرائيل تعيش حالة من الجنون، وفي قلب هذا الجنون حكومة فاسدة ورئيس وزراء فاسد.

حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير جولان تل أبيب حماس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
سول تؤكد أسر أوكرانيا لجنديين كوريين شماليين

إعلان

إعلان

اللهم بلغنا رمضان.. تعرف على موعد استطلاع هلال شهر شعبان
من لوس أنجلوس إلى نيويورك.. كيف دمرت الحرائق أحياء سكنية بأكملها؟ (فيديو+صور)