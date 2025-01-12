وزيرة الاستيطان الإسرائيلية تهاجم صفقة تبادل الأسرى: "انتصار للإرهاب"

(مصراوي)

وجهت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية، أوريت ستروك، اليوم الأحد، انتقادات حادة للصفقة المقترحة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس، واصفةً إياها بأنها "انتصار واضح للإرهاب".

وتأتي تصريحات الوزيرة في وقت تتزايد فيه الانقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن المفاوضات الجارية.

وأكدت ستروك أن الصفقة الحالية ستؤدي إلى نتائج كارثية، مشيرةً إلى أن "كثيرًا من الجنود سيدفعون حياتهم ثمنًا لها".

وأعربت ستروك، عن قلقها من أن كل الجهود العسكرية الإسرائيلية المبذولة في قطاع غزة "ستذهب سدى"، في حال الموافقة على الاتفاق المطروح.



واستشهدت الوزيرة بموقف الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، قائلةً "ترامب لن يرغب في أن يتم تسجيل صفقة رهيبة مثل تلك المطروحة باسمه".