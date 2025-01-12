مفاوضات غزة.. سي إن إن: رئيس الموساد الإسرائيلي زار قطر مؤخرًا



(مصراوي)

كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأحد، أن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، ديفي برنيع، زار العاصمة القطرية الدوحة مؤخرًا، في خطوة اعتبرها مسؤول إسرائيلي، في حديثه للشبكة الأمريكية، مؤشرًا على إحراز تقدم في المفاوضات الجارية بشأن تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس.

وتأتي الزيارة وسط تصاعد الضغوط السياسية والشعبية على الحكومة الإسرائيلية لاتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الأزمة.

وأظهر استطلاع حديث أجراه معهد سياسة الشعب اليهودي أن 64% من الإسرائيليين يدعمون إطلاق سراح أسرى فلسطينيين كبار، لما له من دور في وقف الحرب بقطاع غزة، بحسب المعهد.



ولا تزال المفاوضات تواجه تحديات كبيرة، حيث يصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إبقاء السيطرة الإسرائيلية على محور "فيلادلفيا" الحدودي بين غزة ومصر، بالإضافة إلى منع عودة النازحين وحركة إلى شمال قطاع غزة.



في المقابل، تتمسك حركة حماس بمطالبها التي اعتبرتها خطوطًا حمراء لأي اتفاق، وتشدد الحركة على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة ووقف العمليات العسكرية بشكل شامل، كشرط أساسي للقبول بأي صيغة تفاوضية.