بحضور عربي ودولي.. السعودية تستضيف اجتماعًا بشأن سوريا

وكالات

أفادت وزارة الخارجية السعودية، بأن المملكة العربية السعودية ستستضيف، اليوم الأحد، اجتماعًا وزاريًا لبحث الأوضاع في سوريا، بمشاركة عربية ودولية.

وقال مسؤول سعودي لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس السبت، إن قمة الأحد ستكون مقسمة على جلستين، الأولى بين الدول العربية، والثانية ستكون بمشاركة أوسع تشمل دول عربية ودولًا أخرى منها تركيا وفرنسا ومنظمات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وأضاف المسؤول أن المحادثات ستركز "على سوريا بشكل عام" بما في ذلك دعم الإدارة الجديدة و رفع محتمل للعقوبات.

ومن المتوقع أن تحضر الاجتماع أيضًا الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، فضلًا عن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون.

وبدأ وصول المشاركون في الاجتماع الموسّع لوزراء خارجية دول عربية وغربية بشأن سوريا، أمس السبت، إذ وصل كل من بدر عبد العاطي وزير الخارجية، وعبد الله بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية الإمارات، وأسعد الشيباني وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة.

كما توافد عبدالله علي اليحيا وزير خارجية الكويت، وعبدالله بوحبيب وزير الخارجية اللبناني، و أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني.