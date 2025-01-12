مساعي لاعتقال نائب رئيس جهاز الأمن الرئاسي بكوريا الجنوبية

سول - (د ب أ)

ذكرت شبكة كيه.بي.إس.وورلد الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد أن الشرطة الكورية الجنوبية تسعى لاعتقال نائب رئيس جهاز الأمن الرئاسي، كيم سيونج-هون، المتهم بعرقلة الجهود الرامية لاعتقال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، في وقت سابق من هذا الشهر.

وأضافت الشبكة الإذاعية أن فريق التحقيق الخاص، الذي يحقق في محاولة يون لفرض الأحكام العرفية، تقدم بطلب لإصدار مذكرة اعتقال ضد كيم، اليوم الأحد، بتهمة عرقلة مهام رسمية خاصة.

غير أن مسؤولا بالشرطة رفض تأكيد تلك الخطوة.

وكان كيم قد رفض طلبات الشرطة بالحضور للاستجواب، للمرة الثالثة، أمس السبت، قائلا إنه "لا يمكنه ترك منصبه، المتعلق بواجبات الأمن الرئاسي، حتى ولو للحظة واحدة، خلال هذا الوقت الحرج".

ومن المتوقع أن يقود كيم الجهود لوقف المحاولة الثانية المتوقعة لاعتقال يون، فيما تنحى بارك تشونج-جون عن منصبه كرئيس لجهاز الأمن الرئاسي أمس الأول الجمعة.