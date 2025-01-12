شهيدان في قصف إسرائيلي على قطاع غزة.. وأوامر بإخلاء بعض المناطق

وكالات

قصفت الزوارق الحربية الإسرائيلية، اليوم الأحد، شاطئ بحر مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، وفقا لما ذكرته الغد.

وأطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي قذائف على مخيمي البريج والنصيرات، إذ أدى القصف إلى ارتقاء شهيدين ووقع عدد من المصابين.

كانت قوات الاحتلال قد واصلت السبت، ارتكاب مجازر بمناطق متفرقة بقطاع غزة، مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى.

واستشهد 8 فلسطينيين، وإصابة 30 آخرين، من بينهم 19 طفلا على الأقل في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة "حلاوة" التي تؤوي نازحين في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وفى وسط القطاع، سقط عددا من الشهداء، ووقوع إصابات خطيرة جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية لمواطنين قرب "دوار الشهداء" بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما استشهد 3 فلسطينيين جراء غارة إسرائيلية على منزل في منطقة حكر الجامع بدير البلح وسط قطاع غزة، إذ تم انتشال جثماني شهيدين من محيط دوار الشهداء شمال مخيم البريج.

من ناحية أخرى، أصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء إلى بعض سكان النصيرات، مهددا بقصف المنطقة التي يقطنون بها.

وقال جيش الاحتلال، في بيان، اليوم الأحد: "إلى سكان قطاع غزة المتواجدين في البلوك 662 (منطقة النصيرات) هذا تحذير مسبق قبل هجوم".

وزعم جيش الاحتلال أنه يتم إطلاق قذائف صاروخية من هذه المنطقة المحددة التي تم تحذيرها مرات عدة في الماضي.

وأضاف، في رسالة للسكان: "من أجل أمنكم، انتقلوا فورا الى المنطقة الإنسانية".