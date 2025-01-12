الاحتلال يواصل اقتحام مناطق جنوبي الخليل في الضفة الغربية

وكالات

أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال، عند مدخل بلدة السموع، جنوبي الخليل، بالضفة الغربية، وفقا لما ذكرته الغد.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي صوب شاب في العشرينات من عمره، في أثناء تواجده بالقرب من البوابة الحديدية المقامة عند مدخل السموع، ما أدى إلى إصابته في ساقه، وتم نقله إلى المستشفى بواسطة طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني.

من ناحية أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال، مساء السبت، بلدة ديراستيا، شمال غربي سلفيت.

وقال رئيس بلدية ديراستيا، فراس ذياب، إن عشرات الجنود اقتحموا البلدة من جهات عدة، وداهموا عددا من المنازل، وفتشوها، وحطموا محتويات عدد منها، عرف من أصحابها: "إبراهيم أبو حجلة، وعوني دعاس، وداود عبيد ونجله أشوس، وعبد الرحمن خلف، وتيسير ذياب".

يأتي ذلك فيما كانت قوات الاحتلال قد أغلقت مدخل بلدة ديراستيا بالسواتر الترابية منذ أيام، حيث تمنع الدخول أو الخروج منه، كما تشدد من إجراءاتها العسكرية في محيط البلدة وتقتحمها بشكل مستمر.