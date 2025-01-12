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حرائق لوس أنجلوس.. الطب الشرعي بولاية كاليفورنيا يكشف الحصيلة النهائية للمفقودين

08:48 ص الأحد 12 يناير 2025

حريق غابات- أرشيفية

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وكالات

أكد مكتب الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، أن حصيلة ضحايا الحرائق المدمرة في المنطقة قد ارتفعت إلى 16 شخصا، بحسب سكاي نيوز.

وأعلنت مصلحة الطب الشرعي في بيان، أن العدد الإجمالي للوفيات المؤكدة هو 16 ضحية، ولا تزال الحالات قيد الفحص، وفقا لسكاي نيوز.

ونشر الطبيب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس لائحة بالقتلى دون ذكر تفاصيل عن هوياتهم.

وجاء في الوثيقة أنه عثِر على 5 من القتلى في منطقة حرائق باليسديس، و11 في منطقة حرائق إيتون.

وكان العدد السابق للوفيات المؤكدة هو 11، لكن المسؤولين قالوا إنهم يتوقعون أن يرتفع هذا الرقم مع استمرار الفرق في البحث عن الجثث باستخدام الكلاب المدربة للبحث في الأحياء المدمرة، بينما تقوم الفرق بتقييم الأضرار، إذ أنشأت السلطات مركزا يمكن للناس من خلاله الإبلاغ عن المفقودين.

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