وكالة يونهاب: رئيس كوريا الجنوبية لن يحضر جلسة محاكمته بسبب مخاوف أمنية

وكالات

قالت وكالة "يونهاب"، إن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، لن يحضر جلسة الاستماع الأولى في محاكمة عزله التي تبدأ الثلاثاء في مقر المحكمة الدستورية، بسبب مخاوف متصلة بـ"الأمن".

وقال يون كاب-كيون أحد محامي الرئيس يون اليوم الأحد، في بيان إنه "ظهرت مخاوف متعلقة الأمن وبشأن حوادث محتملة، لذا لن يتمكن الرئيس من حضور المحاكمة في 14 يناير"، مضيفا أن "الرئيس يعتزم المثول بمجرد تجاوز المخاوف الأمنية" وفقا لروسيا اليوم.

وكان أحدث استطلاع للرأي أظهر أن نحو 60 % من الكوريين الجنوبيين يعتقدون أنه يتعين على المحكمة الدستورية عزل يون في حين بلغت نسبة المعارضين للعزل 30 % تقريبا.

ويواجه رئيس كوريا الجنوبية المعزول اتهامات بخرق القانون بعد إعلانه الأحكام العرفية لوقت وجيز مطلع شهر ديسمبر الماضي، قبل التراجع عن قراره، لكنه لم ينج من العزل والملاحقة القضائية.

وكانت الشرطة الكورية الجنوبية أعلنت الأسبوع الماضي أنها تواصل البحث عن الرئيس المعزول يون سيوك يول، وسط شائعات عن فراره.