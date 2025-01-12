حرائق لوس أنجلوس.. ارتفاع عدد الضحايا في الولايات المتحدة إلى 16 قتيلًا

وكالات

ارتفع عدد ضحايا حرائق الغابات في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة إلى 16 قتيلا، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأكدت السلطات المحلية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في الولاية إلى 13 شخصا.

وتم تأكيد مصرع شخصين يوم السبت، إذ أضافت السلطات، أن 13 شخصا آخر على الأقل لا يزالون في عداد المفقودين.

وأحرقت حرائق الغابات 39 ألف أكر من الأرض "نحو 158 كيلومترا مربعا" في مقاطعة لوس أنجلوس، ودمرت أكثر من 12 ألف مبنى.

وأمرت السلطات المحلية ما لا يقل عن 153 ألف شخص من سكان لوس أنجلوس والمنطقة المحيطة بها بالمغادرة.

ودعا حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم إلى إجراء تحقيق مستقل في أسباب نقص ضغط المياه في أنظمة الإطفاء المحلية ونقص توريدات المياه في المنطقة، ما يعقد إخماد الحرائق.

واستقبل نيوسوم مساء السبت بالتوقيت المحلي فريقا من رجال الإطفاء المكسيكيين الذي سيساعدون نظرائهم الأمريكيين في إخماد الحرائق.

وقد بلغ عدد الأفراد الذين نشرتهم الهيئات المختصة في المنطقة لمحاربة الحرائق 14 ألف شخص.