فنزويلا تٌندد بالعقوبات الأمريكية والأوروبية الجديدة: "عمل يائس وخارج نطاق القانون"

وكالات

نددت فنزويلا، بالعقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي الجمعة الماضية، إذ جاء ذلك بعد أداء الرئيس نيكولاس مادورو اليمين رئيسا للبلاد لفترة ثالثة، بعد نزاع قضائي حول الانتخابات استمر 6 أشهر.

وكتب الجنرال دومينجو هيرنانديز لاريز، قائد القيادة الاستراتيجية العملياتية للجيش الفنزويلي، في بيان نشره على وسائل التواصل الاجتماعي: "ترفض القوات المسلحة الفنزويلية بشكل قاطع وقوي العقوبات الجديدة".

ووصف العقوبات، أنها عمل يائس وخارج نطاق القانون الدولي، وفقا لما ذكرته الغد.

وجاء هذا التنديد بعد أن رفعت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن قيمة المكافأة لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال مادورو أو إدانته بتهمة الاتجار بالمخدرات من 15 مليون دولار إلى 25 مليون دولار.

وتزامنت الإجراءات الأمريكية مع عقوبات فرضتها بريطانيا والاتحاد الأوروبي، استهدفت كل منها 15 مسؤولا بينهم أعضاء في المجلس الوطني للانتخابات وقوات الأمن، وعقوبات كندية استهدفت 14 مسؤولا حاليا وسابقا.

وأعلنت سلطة الانتخابات والمحكمة العليا في فنزويلا فوز مادورو، الذي يتولى الرئاسة منذ عام 2013، بالانتخابات التي جرت في يوليو، بالرغم من أن النتائج التفصيلية التي تؤكد فوزه لم تنشر حتى الآن.

وتقول المعارضة الفنزويلية، إن النتائج النهائية للانتخابات أظهرت فوزا ساحقا لمرشحها السابق إدموندو جونزاليس.