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بين قتيل وجريح.. ارتفاع ضحايا انفجار محطة تعبئة الغاز في اليمن لـ70 شخصا

01:44 ص الأحد 12 يناير 2025

انفجارات ضخمة في اليمن

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وكالات

أعلن مصدر في السلطة المحلية بمحافظة البيضاء اليمنية، اليوم الأحد، عن سقوط أكثر من 70 شخصا بين قتيل وجريح، إثر انفجار محطة لتعبئة الغاز في المحافظة الواقعة وسط اليمن.

وقال المصدر: "وقع انفجار في محطة لتعبئة الغاز المنزلي في منطقة الناصفة بمديرية الزاهر شمال محافظة البيضاء، أعقبه حريق هائل أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 65 آخرين بينهم 15 في حالة حرجة"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف أن الحريق اندلع بأكثر من 20 سيارة وألحق أضرارا مادية واسعة في محيط المحطة.

وذكر المصدر أن السلطات الأمنية بدأت تحقيقا لكشف ملابسات الحادثة، خاصة أنها وقعت في وقت تشهد فيه محافظة البيضاء اشتباكات بين مسلحين وقوات جماعة "أنصار الله" (الحوثيون).

ويعاني اليمن للعام العاشر تواليا، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.

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