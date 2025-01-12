تفاصيل كمين بيت حانون الذي أودى بحياة جنود إسرائيليين

القاهرة - مصراوي

منذ أكتوبر 2023، تشن إسرائيل هجومًا بريًا وجويًا مكثفًا على شمال قطاع غزة، زاعمة أن الهدف منه هو منع مقاومين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من إعادة تجميع صفوفهم هناك وإنهاء حكم الحركة في القطاع.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، مقتل 4 من جنوده خلال قتال في بيت حانون شمال قطاع غزة، وإصابة ضابط وجندي بجروح بالغة و4 بجروح متوسطة.

لترتفع حصيلة عدد الجنود الإسرائيليين الذين قُتِلوا في القطاع الفلسطيني إلى 403 منذ بدء الهجوم العسكري للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة إثر عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة حماس على تل أبيب في 7 أكتوبر 2023.

وقال جيش الاحتلال في بيان له، السبت، إن ضابطًا وجنديًا احتياطيًا أُصيبا "بجروح خطيرة" خلال نفس الحادث وتم نقلهما إلى المستشفى.

وعلق وزير الدفاع يسرائيل كاتس، مساء اليوم السبت، على عملية بيت حانون، قائلًا "مساء صعب جدًا لإسرائيل بعد أن تلقينا خبر مقتل 4 من أفضل أبنائنا".

وأكدت القناة 12 العبرية، أن الهجوم كان كمينًا مزدوجًا، حيث تضمن تفجير لغم أعقبته عملية إطلاق نار استهدفت قوة الاحتلال الإسرائيلية.

وبحسب القناة العبرية، فإن التحقيق الأولي أظهر أن عملية إجلاء الجنود القتلى والجرحى من منطقة بيت حانون كانت معقدة للغاية، إذ جرت عملية الإخلاء تحت استمرار المقاتلين بإطلاق النيران على قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصادر أمنية قولها، إن المنطقة التي تم فيها تنفيذ الكمين في بيت حانون كانت قد تم تدميرها سابقًا من قِبل جيش الاحتلال، وكانت تحت سيطرته الكاملة.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن العملية استهدفت موكبًا قياديًا كان يضم قائد لواء ناحال، حيث مر الموكب من خلال طريق يُفترض أنه "آمن" تحت سيطرة جيش الاحتلال.

وذكرت الصحيفة أن جيش الاحتلال يحقق في كيفية وصول المقاومين إلى هذه المنطقة، ويفترض احتمال استخدام المقاومون نفق لم يُكتشف بعد.

وفي وقتٍ سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، مقتل 3 جنود وإصابة 3 أخرين في معارك شمال قطاع غزة، جراء تفجير دبابة من الكتيبة 46 من اللواء 401 في بيت حانون حيث مرت فوق موقع ملغم.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إلى إنه منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، لقى 830 جنديًا إسرائيليًا حتفهم، من بينهم 395 منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة، فيما بلغ عدد المصابين 5589 جنديًا.

وأكدت القناة 14 الإسرائيلية، أن عدد الضباط والجنود الذين لقوا حتفهم في معارك بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغ 10 أشخصًا، بينما أشار جيش الاحتلال إلى أن 400 ضابط وجندي قد قتلوا في معارك قطاع غزة منذ بدء العملية البرية.

واندلعت الحرب في غزة إثر هجوم حماس على إسرائيل الذي أسفر عن مقتل 1208 أشخاص، معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

في المقابل، استشهد أكثر من 46 ألف فلسطيني معظمهم من المدنيين النساء والأطفال، وإصابة 109571 شخصًا، في الحملة العسكرية الانتقامية التي شنتها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.