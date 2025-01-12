بايدن يكرّم البابا فرنسيس بوسام الحرية الرئاسي

واشنطن - (أ ب)

كرّم الرئيس الأمريكي جو بايدن البابا فرنسيس اليوم السبت، بمنحه وسام الحرية الرئاسي مع التميز، وهو أعلى وسام مدني يُمنح من قبل الرئيس، وقال إن البابا "نور من الإيمان والأمل والمحبة الذي يضيء العالم بأسره".

وكان من المقرر أن يقدم بايدن الوسام للبابا شخصيا اليوم السبت، في روما فيما كان من المفترض أن يكون آخر رحلة خارجية لرئاسته، إلا أن بايدن ألغى خطط سفره ليتمكن من متابعة حرائق الغابات في كاليفورنيا.

وقال البيت الأبيض إن بايدن منح الوسام للبابا خلال مكالمة هاتفية ناقشا خلالها أيضا الجهود المبذولة لتعزيز السلام وتخفيف المعاناة حول العالم.

وهذه هي المرة الوحيدة التي يمنح فيها بايدن الوسام مع التميز خلال رئاسته، وكان بايدن نفسه قد حصل على هذا الوسام مع التميز عندما كان نائبا للرئيس، وذلك في حفل مفاجئ نظمه الرئيس آنذاك باراك أوباما قبل ثمانية أعوام، وكانت تلك المرة الوحيدة في فترتي رئاسة أوباما التي منح فيها هذا النسخة من الوسام.

ويستعد بايدن لمغادرة منصبه في 20 يناير، وقد منح العديد من الأوسمة لأشخاص بارزين، بما في ذلك المؤيدين والحلفاء، في الأسابيع الأخيرة.