الحوثيون: عملية الاشتباك مع حاملة الطائرات الأمريكية استمرت 9 ساعات

وكالات

قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن يحيى سريع، اليوم السبت، إن عملية الاشتباك مع حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" استمرت 9 ساعات وأجبرتها على الهروب لأقصى شمال البحر الأحمر.

وأكد سريع استمرار الجماعة اليمنية الموالية لإيران في عملياتها لحين وقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن سريع تنفيذ عملية عسكرية مشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" وعددا من القطع الحربية التابعة لها.

وكان الحوثيون أعلنوا، الاثنين الماضي، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان شمالي البحر الأحمر.

وأشار سريع، إلى أن عملية الحوثيين شمالي البحر الأحمر أدت إلى إفشال هجوم أمريكي، مشيرا كذلك إلى أن الجماعة اليمنية الموالية لإيران هاجمت ظهر اليوم هدفا حيويا للاحتلال الإسرائيلي في عسقلان المحتلة بطائرة مسيرة.

وأضاف سريع: "هاجمنا بنجاح هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة بطائرة مسيرة".