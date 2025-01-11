"رسالة حماس ومؤشرات إيجابية".. تقدم ملحوظ في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى

كتبت:- سهر عبد الرحيم

تتواصل الجهود لإبرام صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، في ظل المفاوضات غير المباشرة التي يقوم بها الطرفان في العاصمة القطرية الدوحة، مع تكرار الضغوط الأمريكية التي يقوم بها الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي لم يتسلم مهامه رسميًا بعد، وأحاديث عن تقدم في التصور المتعلق بالاتفاق.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن قطر نقلت "رسالة إيجابية" من حركة حماس إلى إسرائيل بشأن الحرب الدائرة في غزة، والتي شملت وجود ضمانات لتنفيذ اتفاق الهدنة في حال جرى التوصل إليه قبل تولي ترامب الإدارة.

وأكدت البث العبرية أن "الرسالة تتعلق بقائمة الأسرى ونقاط الخلاف الأخرى بين طرفي القتال في قطاع غزة، كما أن هناك نقاشات حول إمكانية وقف إطلاق نار دائم بغزة"، فيما تشير تقارير أخرى أنه بالرغم من التقدم بالمفاوضات، فإن هناك فجوات لم تُحسم بعد.

وزعمت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، اليوم السبت، التوصل إلى اتفاق "شبه مكتمل" بين إسرائيل وحركة حماس لتبادل الأسرى، قائلة إن "90 % من تفاصيل صفقة التبادل تم الاتفاق عليها"، حسبما نقلته عن مصادر سياسية مطلعة دون الكشف عن هويتها.

وأضافت المصادر، أنه "على إثر التقدم في محادثات صفقة التبادل، قام ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بزيارة مفاجئة إلى إسرائيل، حيث التقى نتنياهو".

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أنه من المتوقع أن تُكثف الجهود بين كافة الأطراف خلال الأيام المقبلة بهدف التوصل إلى اتفاق قبل تولي ترامب منصبه، خاصة في ظل تهديداته المتكررة بأنه "إذا لم يعد الأسرى الإسرائيليين إلى منازلهم، فإن الشرق الأوسط سيشهد تداعيات غير مسبوقة، وستفتح أبواب الجحيم أمام حماس".

وفي السياق ذاته، قال موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلًا عن مسؤول إسرائيلي، اليوم السبت، قوله إن "المفاوضين وصلوا إلى مرحلة متقدمة في جميع بنود صفقة الأسرى"، موضحًا أن المحادثات التي من المقرر أن تُعقد غدًا في الدوحة مهمة وستظهر ما إذا كانت حماس تريد التوصل إلى اتفاق.

وأضاف المسؤول، أن إرسال رؤساء فريق التفاوض الإسرائيلي إلى الدوحة يعني أن التوصل إلى اتفاق "ممكن"، وجاء بهدف اتخاذ قرارات سريعة وفعالة بعد التقدم الذي تحقق، معربًا عن أمله في أن تكون حركة حماس فعالة أيضًا في المفاوضات.

وأوضح المسؤول الإسرائيلي، أن مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف أكد خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هدف ترامب التوصل لاتفاق قبل 20 يناير (يوم تنصيبه).

وأكد أن ويتكوف يقوم بدور حاسم في المفاوضات ويمارس ضغوطا باسم الرئيس الأمريكي المنتخب، مشددا على أن هناك تقدم في المفاوضات خلال الأيام الأخيرة لكن الفجوات لا تزال قائمة.

ومن جانبها، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلًا عن مصادر، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدق على خطة لسحب قواته بشكل سريع من مناطق واسعة بقطاع غزة تزامنًا مع إحراز تقدم في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى.

وأشارت المصادر، إلى أن جيش الاحتلال يؤكد قدرته على تنفيذ أي اتفاق توافق عليه الحكومة الإسرائيلية ولو شمل انسحابًا فوريًا من غزة، كما يعتقد أن بالإمكان سحب القوات من محور نتساريم رغم إقامته منشآت هناك.

وقال الناطق باسم حركة حماس جهاد طه، اليوم السبت، إن نتائج ما توصل له الوسطاء في ملف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى هي الآن في "الملعب الإسرائيلي"، نقلته صحيفة "العربي الجديد".

وأشار قيادي في حماس للصحيفة ذاتها، إلى أن "التصور النهائي لوقف إطلاق النار تم الانتهاء منه"، وذكر مصدر في الفضائل الفلسطينية للصحيفة أن المفاوضات غير المباشرة مع الحكومة الإسرائيلية "تسير بشكل إيجابي"، مشيرًا إلى أن الحركة قدّمت رسالة جديدة عبر الوسطاء لإسرائيل.

وكشف مصدر فلسطيني مطلع، اليوم السبت، أن "المرونة التي أبدتها حركة حماس بشأن بعض الملفات جعلت إمكانية الوصول إلى صفقة وارد بقوة خلال الساعات أو الأيام القليلة القادمة"، لكنه أكد أن "تلك المرونة لا تعني بأي حال من الأحوال تقديم الحركة تنازلات بشأن الملفات الرئيسية".

ويتعلق جوهر المرونة التي أبدتها حماس بملف الأسرى لدى المقاومة من جهة، وبأعداد ونوعية الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم من سجون الاحتلال، وفقًا للمعلومات التي حصلت عليها قناة "قدس برس".

وبحسب المصدر ذاته، فإن الرسالة التي قدمتها حركة حماس ارتكزت على ترحيل الحديث عن بعض النقاط الخلافية للمراحل التالية من الاتفاق، مع التوافق على تواصل تنفيذ المراحل تباعًا دون توقف، عقب تنفيذ بنود كل مرحلة.

ويأتي الحديث حول إحراز التقدم في مفاوضات الصفقة، عقب قرار رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإرسال فريق التفاوض المكون من رئيس الموساد دافيد برنياع، ورئيس الشاباك رونين بار، وممثل عن الجيش الإسرائيلي إلى العاصمة القطرية الدوحة لمتابعة مفاوضات صفقة التبادل.

وفي السياق ذاته، نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي، اليوم السبت، قوله إن رئيسي الموساد والشاباك سيتوجهان الليلة إلى الدوحة للانضمام إلى مفاوضات صفقة الأسرى.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت القناة 13 العبرية، إن نتنياهو يجتمع في هذه الأثناء مع مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.