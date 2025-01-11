إعلام عبري: إصابة نائب قائد لواء ناحال الإسرائيلي بكمين بيت حانون شمال غزة

وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن مصادر، اليوم السبت، إن منطقة تنفيذ الكمين في بيت حانون كان الجيش أنهى تطهيرها وتقع تحت سيطرته الكاملة.

وأكد موقع "واللا"، إصابة نائب قائد لواء ناحال في كمين بيت حانون الذي أدى إلى مقتل 4 جنود.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 4 جنود من لواء ناحال وإصابة ضابط وجندي بجروح خطيرة خلال معارك شمال قطاع غزة.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إلى أن الجنود الـ4 قتلوا جراء تفجير عبوة شديدة الانفجار في بيت حانون شمالي غزة، موضحة أن الحادثة التي أودت بحياة 4 جنود في بيت حانون أدت إلى إصابة 5 جنود آخرين.

ولفتت الصحيفة، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحقق في إمكانية وصول المسلحين لمكان استهداف الجنود عبر نفق لم يكتشفه بعد، مشيرة إلى أن التفجير ببيت حانون الذي أدى لمقتل الجنود الأربعة استهدف دورية لنائب قائد لواء ناحال.

وذكرت القناة 12 أن هجوم بيت حانون كان كمينا مزدوجا تخلله تفجير لغم وهجوم بإطلاق النار على القوة الإسرائيلية، موضحة أن تحقيق أولي يؤكد أن إجلاء الجنود القتلى والجرحى من بيت حانون كان معقدا وتحت نيران المسلحين.

وأفادت القناة العبرية، بأن التحقيق الأولي يؤكد أن الجنود الإسرائيليين واصلوا القتال خلال الإجلاء من بيت حانون جراء إطلاق النار.