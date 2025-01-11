بعد إصابة 50 شخصًا.. السلطات الفرنسية تفتح تحقيقًا في حادث تصادم القطارين

ستراسبورج، فرنسا - (أ ب)

ذكر رجال إطفاء أن قطاري ترام تصادما في ستراسبورج شرقي فرنسا اليوم السبت، مما أسفر عن إصابة عشرات الأشخاص، إلا أن إصاباتهم ليست حرج، ووقع التصادم بعد الظهر في نفق قرب محطة القطار الرئيسية بوسط المدينة.

وقال رينيه كالييه، رئيس خدمة الإطفاء والإنقاذ في باس-رين إن 100 شخص آخر تم فحصهم للتحقق من عدم تعرضهم لصدمة أو ضغط رغم عدم إصابتهم، وأرسلت خدمات الطوارئ 130 إطفائيا و50 مركبة إنقاذ وأقامت حاجز أمان واسع النطاق.

وأضاف كالييه: "هناك حوالي 50 شخصا في حالة طارئة نسبيا، حيث تعرضوا لإصابات مثل جروح فروة الرأس وكسور الترقوة والتواء الركبة، لكن ليست هناك إصابات حرجة.. كان من الممكن أن يكون الوضع أكثر سوءا".

وقالت رئيسة البلدية جين بارسيجيان إنه ربما يكون السبب في حدوث التصادم رجوع أحد القطارين إلى الخلف، واصفة الحادث بأنه "تصادم قاس.. وتم فتح تحقيق في الواقعة.