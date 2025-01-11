مظاهر احتفالات السودانيين بعد تحرير ود مدني (صور+فيديو)

القاهرة - مصراوي

عمت الاحتفالات والتظاهرات مدن سودانية عدة، اليوم السبت، ابتهاجًا باستعادة الجيش السيطرة على مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، وعلت التكبيرات المساجد سرورًا.

🌹سجود الشكر🌹

من أهالي مدني لتحرير حاضرة ولاية الجزيرة ود مدني عقبال الخرطوم يارب



نصر من الله وفتح قريب💕 pic.twitter.com/DbOxReLDQd — أحمد الشاكر-Ahmed al shaker (@Ahmedalshaker10) January 11, 2025

وشهدت مدن عطبرة وبورتسودان وأم درمان وكوستي والخرطوم وغيرها مظاهرات للمواطنين تعبيرًا عن فرحتهم باستعادة ود مدني.

بعد تحرير ود مدني من مرتزقة الامارات الدعم السريع



تتعالى أصوات المآذن بالتكبيرات فرحاً بتحرير مدينة ود مدني

الله أكبر ولله الحمد pic.twitter.com/HqufFtufHc — Wolverine (@Wolveri07681751) January 11, 2025

وخرج المواطنون في شوارع كسلا احتفالات واسعة بتحرير ود مدني، مهللين ومستبشرين بالنصر و يصطفون في الشوارع للاحتفال بتحرير مدني قلب السودان ، وقد شارك مواطني كسلا الفرحة مع مواطنين ولاية الجزيرة الذين عبروا عن فرحتهم بالبكاء والزغاريد.

ونشر حاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي، على منصة "أكس"، مقطع فيديو يظهر احتفالات جنود الجيش السوداني بعد تحرير مدينة ود مدني.

ادم جنا شباب ذي الورد ، وسط مدينة مدني . pic.twitter.com/lNM8GkXmrS — Mini Minawi | مني اركو مناوي (@ArkoMinawi) January 11, 2025

وهنأت "هيئة قيادة القوات المسلحة" الشعب السوداني بدخول الجيش إلى مدينة ود مدني، مشيرة إلى أنها تعمل الآن على تنظيف المدينة من المتمردين.

تحرير ود مدني لم يكن فقط نصراً عسكرياً بل تجسيداً حياً للتنوع الثقافي الغني في السودان.

احتفل أبطال تحرير ود مدني بمختلف الإيقاعات والثقافات السودانية، حيث تزينت الساحات برقصات سودانية كثيرة من بينها رقصة الهجوري كما تشاهدون (أو "التنقي" كما يسميه البعض بلغات pic.twitter.com/eHqhoVHLqk — NORUI MODA (@noruiled) January 11, 2025

وتمكن الجيش السوداني من دخول مدينة ود مدني، اليوم السبت، لأول مرة منذ سيطرة ميليشيا الدعم السريع عليها في ديسمبر 2023.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة السودانية وزير الثقافة والإعلام خالد الإعيسر، في بيان، "تمكنت القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى من تحرير مدينة ود مدني".

مبروك تحرير مدينة ود مدني .. pic.twitter.com/czCdlv0rLT — سوندي 🕊️ (@swndy_1) January 11, 2025

وتتمتع المدينة بأهمية استراتيجية واقتصادية، إذ تقع في وسط السودان وتمثل حلقة وصل بين جميع ولايات البلاد، فهي تعتبر المركز الرئيسي لربط ولايات النيل الأبيض وكردفان ودارفور غربًا، وسنار والنيل الأزرق جنوبًا، والقضارف وكسلا وبورتسودان شرقًا، ونهر النيل والشمالية والخرطوم شمالًا.

ومن الناحية الاقتصادية، تضم المدينة ثاني أكبر مستودعات للوقود بعد العاصمة الخرطوم، وتعمل على تغذية وسط وغرب السودان، بعد خروج مستودعات ولاية الخرطوم عن الخدمة نتيجة الحرب المشتعلة هناك.

وتضم ود مدني مشروع "الجزيرة الزراعي" الذي يمثل رافدًا اقتصاديًّا للبلاد، فضلًا عن وجود منطقة "المناقل الصناعية" وهي امتداد لمشروع الجزيرة، هذا بجانب الكثير من المصانع والعديد من الجسور الرابطة بين مناطق السودان المختلفة.

وتسيطر قوات الدعم السريع على أجزاء واسعة من الولاية سوى مدينة المناقل والمناطق المحيطة بها حتى حدود ولاية سنار جنوبها، وغربا حتى حدود ولاية النيل الأبيض.