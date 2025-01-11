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عبد العاطي يتوجه إلى الرياض للمشاركة في اجتماعات حول الوضع بسوريا

08:44 م السبت 11 يناير 2025

وزير الخارجية بدر عبد العاطي

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وكالات
توجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، مساء يوم السبت، إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في اجتماعات تهدف لبحث تطورات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وسبل دعم عملية سياسية شاملة بملكية وطنية سورية، تلبي طموحات الشعب السوري الشقيق، وتضمن الحفاظ على استقرار سوريا ووحدتها وأمنها وسيادتها على كامل أراضيها.

بدر عبد العاطي الخارجية المصرية سوريا السعودية
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