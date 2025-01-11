إعلام عبري: جيش الاحتلال سينسحب من جنوب لبنان بعد انتهاء مهلة الـ60 يومًا

وكالات

قالت القناة 12 العبرية، اليوم السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سينسحب من جنوب لبنان بعد انتهاء مهلة الـ60 يوما.

وقبل أام، قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" نقلا عن مصدر، إن واشنطن لا ترى سببا لبقاء جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان إذا واصل الجيش اللبناني انتشاره كما هو.

وكشفت مصادر للصحيفة العبرية، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتقد أن الجيش اللبناني سرع انتشاره جنوبا خاصة جنوب نهر الليطاني، لافتة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ أمس انسحابا من القطاع الغربي بسبب انتشار الجيش اللبناني بالمنطقة.

وأكد مصدر، أن الإدارة الأمريكية واللاعبين الإقليميين يعملون على تهيئة الظروف لمرحلة الانسحاب التالية، منوّها إلى أن إدارة بايدن نقلت رسالة لمسؤولين إسرائيليين تتعلق بتنفيذ الاتفاق مع لبنان.

وأوضح المصدر أن رسالة إدارة بايدن تفيد بأن من المهم ألا تظهر إسرائيل على أنها لا تفي بالتزاماتها.