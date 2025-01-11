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أفغانستان.. طالبان تكشف عن محادثات مع أمريكا لتبادل سجناء

08:35 م السبت 11 يناير 2025

طالبان تكشف عن محادثات مع أمريكا لتبادل سجناء

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إسلام أباد - (د ب أ)

أكدت حكومة طالبان في أفغانستان اليوم السبت، أنها تجري محادثات مع الولايات المتحدة لتنفيذ عملية تبادل سجناء محتملة.

ونقلت قناة (طلوع نيوز) عن نائب المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، حمد الله فطرت قوله إنه تم إجراء عدة جولات من المحادثات، لكن لم يتم التوصل لاتفاق بعد.

وذكر فطرت أن عدة أفغان "أبرياء" ما زالوا يقبعون في سجون الولايات المتحدة دون محاكمة.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أن إدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن تجري محادثات سرية مع طالبان بشأن الإفراج عن ثلاثة مواطنين أمريكيين محتجزين في أفغانستان مقابل واحد على الأقل من السجناء في سجن جوانتانامو، يدعى محمد رحيم الأفغاني.

حكومة طالبان أمريكا تبادل سجناء أفغانستان
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