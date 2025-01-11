عواصف ثلجية غير مسبوقة تضرب جنوب الولايات المتحدة (فيديو)

وكالات

شهدت المناطق الجنوبية للولايات المتحدة عواصف ثلجية غير مسبوقة تسببت في شل حركة الحياة اليومية وإلغاء آلاف الرحلات الجوية، ففي الولايات الواقعة جنوبًا وشرقًا مثل لويزيانا ومسيسيبي وألاباما، فقد حوّلت الأمطار المتجمدة الطرق إلى ممرات خطرة، بينما استمر تساقط الثلوج بكثافة على أجزاء من أوكلاهوما وتكساس قبل أن تصل العاصفة إلى ولاية أركنساس.

وتسبب ذلك في تأخير أكثر من 4500 رحلة طيران وإلغاء 2000 رحلة أخرى، أول أمس الخميس، جاءت هذه التحذيرات في وقت سجلت العاصفة أرقامًا قياسية، متسببةً في ظروف غير مسبوقة امتدت تأثيراتها إلى جورجيا وكارولينا الشمالية والجنوبية.

كلنا رأينا ما يحدث في لوس انجلوس لكن هل رأيتم ما يحدث في الجانب الآخر من امريكا عواصف ثلجية في أصعب مشهد درامي لم تشهده الولايات الشرقية والشمالية منذ عقود



بينما نصفها يحترق النص الآخر يعيش معاناة من نوع اخر طرق مقطوعه وحوادث سيارات وحيوانات متجمده



إليكم فيديوهات مصوره pic.twitter.com/OaeMdHP4A1 — Mohamed elbestawy (@M__bestawy) January 11, 2025

أما في كارولينا الجنوبية، فقد استعدت للعاصفة الشتوية الأولى منذ 3 سنوات، حيث عالجت السلطات الطرق الرئيسية بالملح، فيما أغلقت المدارس أبوابها في المناطق المتأثرة أو تحولت إلى التعلم عن بعد.

في كارولينا الشمالية، أعلن الحاكم جوش شتاين حالة الطوارئ مع توقعات بتراكم الثلوج والجليد على الطرق، كما أعلن حاكم ولاية جورجيا بريان كيمب حالة الطوارئ، إذ كان النصف الشمالي من الولاية يستعد لمواجهة الثلوج والجليد، كما ألغت الأنظمة المدرسية عبر أتلانتا الكبرى وشمال جورجيا الدراسة التقليدية، الجمعة، محولة اليوم إلى تعليم عن بُعد لأكثر من مليون طالب.

وفي ولاية تينيسي، أغلق أكبر مقاطعة تعليمية، ممفيس-شيلبي، جميع المدارس، الجمعة مع توقع تساقط الثلوج بكثافة تصل إلى 20 سنتيمترًا. وقد تم توفير مراكز تدفئة في المدينة لاستقبال المحتاجين وسط هذه الظروف القاسية.

ومن جانبه حث حاكم ولاية تكساس جريج أبوت، السكان على تجنب القيادة إلا للضرورة القصوى، خاصة مع توافد أكثر من 75,000 مشجع إلى ملعب إي تي أتد تي (AT&T) في أرلينجتون لحضور بطولة كرة القدم الجامعية.

و كانت التوقعات تشير إلى تساقط ثلوج كثيفة شمال ولاية أركنساس وأجزاء واسعة من ولاية تينيسي بارتفاع قد يصل إلى 22 سنتيمترًا.

وأمرت حاكمة أركنساس سارة ساندرز الحرس الوطني بمساعدة السائقين العالقين، بينما أُلغيت الدراسة، أمس الجمعة، في المدارس العامة لملايين الأطفال، من تكساس إلى جورجيا وحتى كارولينا الجنوبية.

ولم تقتصر التحديات التي فرضتها العاصفة على الطرق فقط، بل أثرت أيضًا على المرافق والخدمات الأساسية في عدة ولايات، وقال سائق الشاحنات تشارلز دانيال، الذي كان يعبر طرقًا موحلة في وسط أوكلاهوما: "لم أشاهد حوادث، ولكن رأيت أشخاصًا عالقين يتزحلقون على الطرق. الناس بحاجة لتجنب القيادة".

وتسببت العاصفة بولاية فرجينيا في انقطاع المياه عن العاصمة ريتشموند، ما دفع السلطات لإصدار أمر بغلي المياه قبل استخدامها وتوزيع زجاجات المياه على السكان، ولا تزال فرق الطوارئ تعمل على استعادة خدمات المياه في المدينة.

ولم تكن العاصفة الشتوية التي اجتاحت المناطق الجنوبية للولايات المتحدة، مجرد ظاهرة جوية عابرة، بل شكلت اختبارًا حقيقيًا للبنية التحتية والخدمات في المنطقة، وسط تحديات تواجهها الولايات المتحدة مع تقلبات الطقس المتزايدة.