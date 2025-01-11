أمريكا.. ارتفاع حصيلة قتلى حرائق الغابات في لوس أنجلوس إلى 11 قتيلًا

وكالات

تعهدت السلطات الأمريكية في مدينة لوس أنجلوس، اليوم السبت، باعتقال كل من يخرق حظر التجوال بسبب الحرائق، مشيرة إلى أنها ألقت القبض على 5 أشخاص خرقوا النظام أمس.

وأشارت سلطات لوس أنجلوس، إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب اندلاع الحرائق في المنطقة، لافتة إلى أنها أرسلت نحو 40 عضوا من فرق البحث والإنقاذ إلى مناطق حرائق الغابات.

وأعلنت السلطات في لوس أنجلوس، ارتفاع حصيلة القتلى جراء حرائق الغابات إلى 11 شخصا بالإضافة إلى 13 مفقودا.

وأوضحت السلطات، أن الشرطة اعتقلت 22 شخصا لانتهاك حظر التجول والتعدي على الممتلكات والنهب بسبب الحرائق.

وتشهد مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حرائق ممتدة على نطاق واسع، ما تسبب بخسائر مادية تقدّر بعشرات مليارات الدولارات.