فرنسا.. إصابة عشرات الأشخاص بحادث تصادم قطارين- (فيديو)
وكالات
قالت السلطات الفرنسية، اليوم السبت، إن قطارين اصطدما ببعضهما البعض في مدينة ستراسبورج شرقي البلاد.
وبحسب تقارير إعلامية فرنسية، أسفر حادث التصادم عن إصابة 20 شخصا، موضحة أنه لم يتم تحديد أسباب الحادث حتى الآن.
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🔴 تصادم قطارين في ستراسبورغ بفرنسا. أكثر من 30 جريحا حتى الآن. pic.twitter.com/PFkbVAnVXw
— الصين بالعربية (@mog_china) January 11, 2025
وأظهرت مقاطع فيديو تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام بعض الركاب بتحطيم أبواب القطار للخروج من العربات.
إلى جانب ذلك، أظهرت اللقطات عشرات الأشخاص ممددين على رصيف المحطة وسط حالة من الذعر بين الركاب.
الركاب كسروا الأبواب للخروج.. إصابة العشرات في حادث تصادم قطارين بمدينة ستراسبورغ شمال شرق #فرنسا #العربية pic.twitter.com/o3jgmxikYs
— العربية (@AlArabiya) January 11, 2025
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