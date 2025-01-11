لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

فرنسا.. إصابة عشرات الأشخاص بحادث تصادم قطارين- (فيديو)

06:59 م السبت 11 يناير 2025

فرنسا.. إصابة عشرات الأشخاص بحادث تصادم قطارين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت السلطات الفرنسية، اليوم السبت، إن قطارين اصطدما ببعضهما البعض في مدينة ستراسبورج شرقي البلاد.

وبحسب تقارير إعلامية فرنسية، أسفر حادث التصادم عن إصابة 20 شخصا، موضحة أنه لم يتم تحديد أسباب الحادث حتى الآن.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام بعض الركاب بتحطيم أبواب القطار للخروج من العربات.

إلى جانب ذلك، أظهرت اللقطات عشرات الأشخاص ممددين على رصيف المحطة وسط حالة من الذعر بين الركاب.

فرنسا حادث تصادم قطارين مدينة ستراسبورج إصابة 20 شخص
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد سيطرة الجيش عليها.. الأهمية الاستراتيجية لمدينة ود مدني في الحرب السودانية

إعلان

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي 1 - 1 ستاد أبيدجان.. هدف إمام عاشور