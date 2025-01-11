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مصادر أمريكية تكشف تفاصيل صفقة محتملة بين حماس وإسرائيل

05:58 م السبت 11 يناير 2025

إسرائيل وحماس

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وكالات

قالت هيئة البث العبرية نقلا عن مصادر أمريكية مطلعة، اليوم السبت، إن الصفقة الحالية أفضل ما يمكن لحماس رؤيته وهي معقولة لكل الأطراف، موضحة أن الحديث يدور عن صفقة متعددة المراحل وتضمن إعادة كل الأسرى.

وأشارت المصادر إلى أن التعهدات بين كل مرحلة وأخرى من مراحل الصفقة هي مفتاح التوصل إلى اتفاق، لافتة إلى أنه سيكون على إسرائيل التعهد بعدم العودة للقتال.

في المقابل، أوضحت المصادر أنه سيكون على حماس التعهد بإعادة كل من تبقى من الأسرى الإسرائيليين بالمرحلة الثانية.

حماس إسرائيل صفقة متعددة المراحل الأسرى الإسرائيليين
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